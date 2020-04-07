Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX ana haber spikeri Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, milli dayanışmanın önemini vurguladığını, gönüllülük esasına dayalı kampanyaya gösterilen teveccühten bahsettiğini, alınan tüm tedbirleri açıkladığını ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan bahsettiğini kaydetti.

Haber sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet ile Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.

Dilekçeden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede de Fatih Portakal hakkında, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ileti ile suçlama kastıyla yayın yoluyla müvekkil Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakareti sebebiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan her yeni tedbir kararını canlı yayında kamuoyuyla paylaştığı hatırlatılan dilekçede, Erdoğan'ın bugün de milli dayanışma kavramını vurguladığı kamuoyu duyurusunda kullandığı ifadelerin şüpheli tarafından kasten çarpıtıldığı belirtildi.

Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın, kendisine ait Twitter hesabından, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" şeklinde paylaşımda bulunduğu ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli bu ileti ile Müvekkilimin konuşmasını gerçek manasından uzaklaştırılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçlamıştır. Şüpheli niyet okuyuculuğu yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir olaydan ve o olay özünde milli dayanışma ruhundan bahsetmesini farklı bir bağlamda manipülasyon amacıyla kullanmıştır. Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz.

Cumhurbaşkanımızın gönüllülük esasına dayalı başlattığı yardım kampanyasına halkımızın teveccühü de ortadadır. Sırf bu dayanışmaya gölge düşürmek adına bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir."

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Nazilli'de okudu ve sonra geldiği İzmir'de okuduğu İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünü 1993 yılında bitirdi.

1993 yılında Üniversiteden mezun olunca hem yabancı dilini geliştirmek hem de yüksek lisans eğitimi yapmak için yurtdışına; Avustralya'da yaşayan bir arkadaşının daveti ile gitti. Ancak eğitim aldığı alanla ilgili iş bulamayınca dünyaca ünlü bir otelin Sidney şubesinde restoran görevlisi olarak işe başladı. 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye döndükten sonra merhum eniştesi Dr. Rıza Arpaz muhabirlik yapması için Star TV'den yine merhum Ufuk Güldemir'e yolladı, cebine de kartvizit sıkıştırırdı, 'hamili yakınımdır' türünden… Ve 1996 yılında İzmir'de stajyer muhabirliğe başladı.

1997 yılının 1 Mayıs'ına kadar maaş almadan 6 ay çalıştı. Ve o zaman Star TV'ye kadrolu eleman oldu. 2004 yılında kanal patron değiştirince işten çıkarıldı. Bir süre sonra da yine doğup büyüdüğü şehirde ajans muhabiri olarak göreve başladı. İzmir Sığacık'da bir balık restoranı açmaya karar verdi ancak, bir müddet sonra da 11 Ağustos 2006 günü Ayşenur Arslan ve Mehmet Ali Birand'ın Kanal D Haber ekibine transfer oldu.

Kısa sürede renkli haber sunuş tarzıyla ismi akılda kalan bir televizyon muhabiri oldu. Haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyonda başka işlerde de çalıştı. 8 ay Best FM'de 'Fatih Portakal'la Konuşan Türkiye' programını hazırlayıp sundu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D'de 'Ne yapmalı?' programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada CNN Türk'te "Seçim Çadırı ve Sokak TV" adlı 45 dakikalık, stüdyo dışı, canlı yayınları gerçekleştirdi.

2010 yılının ikinci yarısında Fox TV'ye geçti. Fox Tv de sabah haberlerinde Çalar Saat programını sunmaya başladı. daha sonra sabah haberlerini bırakıp aynı kanalda Ana Haberleri sunmaya başladı.

Her cuma gece yarısı 00.30'da başlayan "Fatih Portakal'la Türkiye'nin Trendleri" programını yapmaya başladı.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4. sınıflara "Araştırmacı Gazetecilik" dersi vermektedir. Aynı zamanda aynı okulda "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

"Medya Mektebi" adlı okulda "Haber Sunumunda Tarz" konusunda ders vermektedir.

Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 tarihinde Armağan Toper ile evlendi.

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