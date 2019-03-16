Erdoğan'dan Halepçe mesajı: Vicdanlarda açtığı yara bugün bile taze

Erdoğan, Twitter'da, Irak'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 31. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

HALEPÇE KATLİAMI NEDİR? NEREDE YAŞANDI?

Halepçe katliamı, İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti. Saddam Hüseyin, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması talimatını verdi. Bunun üzerine Irak ordusuna ait savaş uçakları, 16 Mart 1988'de Halepçe semalarından halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. Saldırıda yaklaşık 5 bin kişi ölmüş, 7 binden fazlası da yaralanmıştı.