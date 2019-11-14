Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu

Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği maç sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye gelmesi ile alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik" dedi.

"SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Milli takımın önünde Andorra maçı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, "Şu anda Fransa ile yarışıyoruz, onların da Arnavutluk'la maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte Fransa maçı ne olur onu bilemiyoruz. Onlarınki geç başlıyor. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.