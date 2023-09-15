Erdoğandan kira ve konut fiyat açıklaması: konut ve kira fiyatlarındaki artışı kentsel dönüşüm projeler ile önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında önemli açıklamalarda konut ve kira fiyatlarındaki artışının mutlaka önüne geçeceklerini söyledi.

2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edileceğini söyleyen Erdoğan, Şura'dan çıkacak sonuçla birlikte deprem yasasının meclise geleceğini belirtti.

Öte yandan kira ve konut fiyatlarındaki artışa da değinen Erdoğan, "Ellerindeki imkanı milletin ve ülkenin huzurunu kaçıracak şekilde kullananlara karşı gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum.

DEPREM YASASI MECLİSE GELİYOR

Şuradan çıkacak sonuç ile Deprem Yasası çalışmalarımızda en geniş şekilde istifade edeceğiz. Bilim insanlarımız yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu her geçen gün ikaz ediyor. Meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargının da bu sürece çalışmaları zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı anlayışla dahil olacağına inanıyorum. ​

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

"Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz, devletin sahip çıktığı bu çalışmalara destek vermesidir. Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız."

'2024 YILINDA AFET BÖLGESİ İÇİN 1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK TAHSİS EDECEĞİZ'

"Bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira yardımda bulunduk. Bu yardımların yarısını bağışlardan, yarısını bütçeden karşıladık. Emekililere ve sosyal yardıma muhtaçlara market alışverişlerinde kullanılmak üzere içerisine her ay 3 bin lira koyulan Esen Kart dağıtımı yaptık. Temmuz ayındaki ek bütçe ile deprem bölgesine 762 milyar lirayı ayırdık. 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Geçen hafta kamuoyumuzla paylaştığımız Orta Vadeli Program'da da önceliği deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına ayırdık. Böylesine geniş çaplı bir afette dünyanın başka hiçbir yerinde bu derece hızlı, kapsamlı ve sürekli destek, yardım, inşa faaliyeti yürütülmediğine inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin birliğini ve beraberliğini daim kılsın, kardeşliğimizi güçlendirsin. Tabi biz deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Ticari alanlarıyla, kültür ve sanat yapılarıyla, parkları ve bahçeleriyle medeniyetimizin şehir anlayışını modern çizgilerle yoğuran geleceğin şehirlerimizi de inşa ediyoruz."

ERDOĞAN'DAN KİRA VE KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA YÖNELİK AÇIKLAMA

"Deprem bölgelerinden başlayarak 81 ilimizin tamamının çevresini kentsel dönüşümle değiştirmekte kararlıyız. Son dönemde sıkça şikayet aldığımız konut ve kira fiyatlarındaki akılla, mantıkla, ahlakla izah edilemeyecek artışların önünü de böylece keseceğimize inanıyorum. Sadece felaketler değil, unutmayın imkanlarda bir imtihandır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar" buyurmaktadır. Biz ülkemiz için en iyi yapmanın peşindeyiz. Küçük menfaatler için ellerindeki imkanı, milletin ve ülkenin huzurunu kaçıracak şekilde kullananlara karşı gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz. Gönülleri tamir etmenin, gönüller yapmanın şanı, şerefi, itibarı, manevi kazancı ne mal ne mülk ne altın ne gümüşle mukayese edilebilir. Milletçi bu ahlaka sahip çıktığımız müddetçe hiçbir kriz, felaket, saldırı bizi yıkamaz, deviremez, geriletemez."

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