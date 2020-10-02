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  3. Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı

Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a yayınladığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı etiketleyerek,"Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Söz konusu gelişmenin ardından Donald Trump kendisini karantinaya alacağını duyurmuştu. Trump ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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