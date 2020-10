Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı etiketleyerek,"Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Söz konusu gelişmenin ardından Donald Trump kendisini karantinaya alacağını duyurmuştu. Trump ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.



I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.