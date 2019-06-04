Erdoğan'dan 'Pençe' için zafer duası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçik'e seslendi. İstanbul'daki Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

'PENÇE' İÇİN ZAFER DUASI

"Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı’na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı’nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim’den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine alandaki Mehmetçik "sağol" diye karşılık verdi. Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

Pençe Harekatı Nerede Yapılıyor? Pençe Harekatının Amacı Nedir?

Irak’ın Kuzeyinde bulunan Hakurk Bölgesine askeri operasyon düzenlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyon hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında, terör örgütü PKK’ya yönelik olarak yapılan bu operasyonda tüm Mehmetçiklerimize başarılar dilediğini ve dualarının onlarla olduğunu söyledi. Diğer yandan CNN Türk canlı yayınında Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu, operasyonla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Hakurk’un terör örgütü için oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu, bölgenin hem kamp olarak hem de geçiş bölgesi olarak kullanıldığını belirtti. Babüroğlu ayrıca bu bölgenin PKK teröristlerinin Türkiye’ye girmesinde kullanıldığına da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden tüm gece boyunca operasyonun idaresi yapıldı.

Obüsler Hedeflerini Vurdu İlk olarak aralarında Fırtına Obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtaları teröristlerin konumlandığı bölgeleri top atışına tuttular. Top atışları sonrasında bölgeye hava harekatı düzenlendi ve savaş uçakları gönderildi. Ayrıca SİHA ve İHA’larda operasyona destek verdiler. Bölgeden Patlama Sesleri Geldi Hedeflerin top atışına alınması sonrasında komandolar bölgeye giriş yaptı.

Helikopterlerle alana indirilen askerler hedefleri ortadan kaldırdılar. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçakları tarafından yapılan atışlar sonrasında, teröristlerin sığınak olarak kullandıkları mağaralar ateş altına alındı. Mühimmat depoları vurulurken bölgeden patlama sesleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında Pençe Operasyon Planı bünyesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri Topçu Bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Irak’ın kuzey bölümünde yer alan terörist yuvalarının bombalandığı ifade edildi.

Atışlar sonrasında saat 20.00’da bölgede komando tugayınca bir harekat başlatıldığı belirtildi. Operasyonun ATAK helikopterleri eşliğinde planlandığı şekilde devam ettiği ifade edilirken, operasyonun genel amacının bölgedeki sığınak ve mühimmat depolarının yok edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi olduğu kaydedildi