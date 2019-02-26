Erdoğan'dan sert sözler "Kürdistan isteyen Irak'a gitsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan mitinginde konuştu. Erzincan'dan Zillet İttifakı'na seslenen Erdoğan, "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer yok. Buyursunlar Irak'ın kuzeyine gitsinler." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Aşık Daimi'nin, Ali Ekber Çiçek gibi saz ustalarının şehridir Erzincan. Sizleri kalpten selamlıyorum Erzincan. Başı pare pare dumanlı yüce dağlarıyla, bereketli ovalarıyla, yaylalalrıyla, dereleriyle, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Erzincan'da dağlar gökle öpüşür, yiğitleri ecel ile kapışır, binalar yere yapışır, çöküntüde kalan candır Erzincandır, toprağın verdiği kandır Erzincan...

"ERZİNCAN MAYASI İŞTE BÖYLE SAĞLAM BİR ŞEHİRDİR"

Sizler gibi aziz ve asil millete hizmet ettiğim için hamdolsun Allah'a. Erzincan 1929-1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen her seferinde yeniden ağaya kalkmış bir şehirdir. İlim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan. Tarihte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır. Erzincan'ın insanı erdem timsalidir. Size bir hadise nakledeyim. 29 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkıldı. Erzincan adeta yerle bir oldu. Dönemin savcısı Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara 'sizi kurtarma çalışma görevlerinde bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz'. Mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmiştir. Deprem yıkıntıların kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır. Erzincan işte mayası böyle sağlam bir şehirdir.

"BİNALİ BEY KARDEŞİMİN YANINDA YER ALACAKLARINA İNANIYORUM"

Binali Bey her zaman yanımda yer aldı. Kendisi en uzun süre bakanlık yapan isimdir. Son Başbakandır. Yeni sistemin ilk TBMM Başkanıdır. Şimdi inşallah bilgisini, tecrübesini İstanbul için kullanacaktır. Aynı zamanda İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime, Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Elazığlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Ordulu, Giresunlu kardeşlerime sesleniyorum. Binali Yıldırım Bey kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum.Erzincan merkezde Cemalettin kardeşimizle yola devam diyor muyuz? Ama çok çalışacağız. Biz Erzincan'a sadece gönlümüzü vermekle kalmadık, aynı zamanda Erzincan'ı tarihin en büyük hizmetleriyle buluşturduk. 22 binden fazla yükseköğrenim öğrencimizin öğrenim gördüğü Binali Yıldırım Üniversitesi'ni biz kazandırdık. 15 bin seyirci kapasiteli Erzincan Stadyumu'nun yapımına başladık. Öğrendiğime göre millet bahçelerimiz ve millet kıraathanelerimiz dolup taşıyor.

"ERZİNCAN'A TOPLAM 10 SAĞLIK TESİSİ PLANLIYORUZ"

Toplam 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Erzincan'a 500 yataklı devlet hastanesini inşa edeceğiz. İhalesi yapıldı, inşaatına da en kısa sürede başlıyoruz. Erzincan'a toplamda 10 sağlık tesisi yapmayı planlıyoruz. 11 bin 575 adet konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 15 bin Erzincanlı kardeşimin konut sıkıntısını çözdük. Refahiye-Erzincan-Kelkit ayrımı yolunun, Erzincan, Başköy-Çayırlı yolundaki çalışmaları, Erzincan-Mercan yolundaki Turna Çayı köprüsü çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz.

"ERZİNCAN'DA 120 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTIK"

Erzincan'da bölünmüş yol uzunluğunu 347 kilometreye çıkardık. Erzincan şehir içinde bir tramvay hattı planladık. İnşallah yapım ihalesine çıkacağız. Erzincan Havalimanıyla Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak şehrimize kazandıracağımız önemli projelerden biridir. Yaklaşık 12 bin dekar zirai araziyi sulayacağımız Ballı Barajı inşaat sözleşmesini imzaladık. Son 17 yılda Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDA BULUNANLARIN AKLI ERMEZ"

Erzincanlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 6 katrilyon destek verdik. Bu desteklerle istihdam sağladık. Siz ne çileler çektiniz. Şimdi düğmeye basıldı. Benim Ayşem, Fatmam buna layık değil mi? Ahmedim, Mehmedim buna layık değil mi? Bu CHP'nin aklı bunlara ermez. Hele hele bu terör örgütlerinin arkasında bulunduklarının aklı hiç ermez.

"KANDİL'DE NASIL GÖMDÜYSEK YİNE GÖMMEYE DEVAM EDERİZ"

Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum, CHP'nin, Bay Kemal'in elele, kol kola dolaştığı, sözde İYİ Parti olanlar, kolkola dolaştıkları ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar o kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ta, oraya gitsinler! Biz Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu, Ortaanadolu, Ege, Marmara, Trakya'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz.