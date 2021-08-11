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'Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum' diyerek duyurdu: Meclis'in açılması ile birlikte bir çalışma yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada Help Turkey kampanyasının sorulması üzerine sosyal medyaya hiç olumlu bakmadığını söyleyerek Meclis'in açılması ile birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inandığını belirtti.

'Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum' diyerek duyurdu: Meclis'in açılması ile birlikte bir çalışma yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu Sosyal medyadaki Help Turkey kampanyasının sorulması üzerine Erdoğan, sosyal medyaya hiç olumlu bakmadığını söyleyerek Meclis'in açılması ile birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sosyal medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Bunlar salim akılların veya aklı selimlerin hedefini saptırtıyor.

Amerika'da bir Twitter olayı nelere vesile oldu. Türkiye'de senin ofisin yok, görevlendirdiğin elemanın yok. Öyleyse bunlara bunun bedelini ödetmemiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini ödeyeceksin, açmadığın takdirde bedelini ödeyeceksin.

Gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Bu yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor ve hiç şaşırmıyoruz. Hiç şaşırmadığımız gibi 'Bir bedeli olsun artık' diyoruz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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