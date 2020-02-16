Erdoğan'ın açıklaması Modi yönetimini kızdırdı! Hindistan'dan Türkiye'ye çağrı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Keşmir krizine ilişkin açıklamalarda bulunması ve "Çanakkale" benzetmesine Hindistan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan'ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan'dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz"

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ KAN BAĞINDAN DEĞİL GÖNÜL BAĞINDAN GELİYOR"

Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Kardeşlerinin İstiklal Mücadelesi'ne katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Çavduri'leri unutmadık, asla unutmayacağız. Haydarabad'dan İslamabad'a kadar tüm kardeşlerimizin Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Her türlü baskıya tehdide yokluğa rağmen Türk milletini yalnız bırakmayan vefa abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan'la aramızdaki ezeli kardeşliği inşallah ebediyen muhafaza edeceğiz. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor" demişti.

BÖLGENİN ÖZEL STATÜSÜ ORTADAN KALDIRILMIŞTI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.