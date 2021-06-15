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  3. Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile çekildiği fotoğrafın uluslararası basında algı malzemesi yapılmasına ilk tepki, Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan geldi. Cesur, onca NATO fotoğrafı içinden bu fotoğrafın kullanılmasının, Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta olduğunu gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, seçildiği günden bu yana ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez yüz yüze temas gerçekleştirdi. Ancak çekilen fotoğraflardan bir tanesi, dünya basınında algı operasyonu amaçlarıyla sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Biden önünde eğik pozisyondayken çekilen fotoğrafa ilk tepki de Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur'dan geldi. 

FINANCIAL TIMES, MANŞETİNE TAŞIDI

Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenleyerek konuşma yaptı.

Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

{TITLE_STRIP}İlk temas gerçekleşti: İşte Erdoğan-Biden görüşmesinden kareler...

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Birleşik Krallık merkezli Financial Times, Erdoğan ve Biden’ın bir fotoğrafını manşetinde kullandı.

Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

SONUNA KADAR ARKANDAYIZ DÜNYA LİDERİ

Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, söz konusu fotoğraf üzerinden Financial Times'a yönelik olarak, "Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" diye yazdı.

Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan Financial Times'a fotoğraf tepkisi: Mücadelenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor!

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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