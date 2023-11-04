Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek Türkiye Petrolleri’nin reklamının yapıldığı videoya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Yapılan paylaşımda bazı dijital platformlarda yer alan Türkiye Petrolleri reklamının doğru olmadığı kaydedildi..

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Son Haberler
Alkollü sürücüden polise pişkin sitem: Bu kadar kovalamaya gerek yok, arkadan cezayı yaz!
Alkollü sürücüden polise pişkin sitem: Bu kadar kovalamaya gerek yok, arkadan cezayı yaz!
İsrail’de endişelendiren görüntü! Halk uzun namlulu silahlarla sokakta!
İsrail’de endişelendiren görüntü! Halk uzun namlulu silahlarla sokakta!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
Çok Okunanlar
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”
Galata ve Kız kuleleri ziyaretçilerini bekliyor! Işık şöleni 10 Kasım’a kadar devam edecek
Galata ve Kız kuleleri ziyaretçilerini bekliyor! Işık şöleni 10 Kasım’a kadar devam edecek
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek