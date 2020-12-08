28 Kasım'da test sonucu pozitif çıkan ve kronik rahatsızlığı bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi Yaşar Balcı'nın Ereğli Anadolu Hastanesinde sabaha karşı fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşar Balcı’nın eşi Merih Balcı'nın tedavisi evinde oğlu Canberk Balcı’nın tedavisi ise sevk edildiği BEÜ'de devam ediyor.

Balcı için 12.30'da Beyçayırı Stadında tören düzenlenecek. Balcı şehir mezarlığında toprağa verilecek.