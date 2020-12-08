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  3. Ereğli Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yaşar Balcı koronadan hayatını kaybetti!

Ereğli Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yaşar Balcı koronadan hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Belediyesi Meclis üyesi Yaşar Balcı koronavirüs nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ereğli Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yaşar Balcı koronadan hayatını kaybetti!

28 Kasım'da test sonucu pozitif çıkan ve kronik rahatsızlığı bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi Yaşar Balcı'nın Ereğli Anadolu Hastanesinde sabaha karşı fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşar Balcı’nın eşi Merih Balcı'nın tedavisi evinde  oğlu Canberk Balcı’nın tedavisi ise sevk edildiği BEÜ'de devam ediyor.

Balcı için 12.30'da Beyçayırı Stadında tören düzenlenecek. Balcı şehir mezarlığında toprağa verilecek.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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