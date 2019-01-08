İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. Tele1'de canlı yayına bağlanan Onur Cingil, karara ilişkin açıklamalarda bulundu.



"KARAR UYGULANMADI"

Karara itiraz edeceklerini kaydeden Avukat Onur Cingil, mahkeme kararının dinlenmediğini belirterek, "Mahkemenin vermiş olduğu hukuki bir kararın uygulanmasını bekledik. Karar uygulanmadı. Burada uygulanması gereken bir tahliye kararı var. Önce tahliye kararının uygulanması gerekiyor. Ama cumhuriyet başsavcılığının bir itirazıyla yakalama kararı veriyor. Tahliye kararı işleme konulmadı, karar tutukluluğun devamı kararı değil" ifadeleri kullandı.



"KARAR VERİLMEDEN ANLADIK"

Tahliye kararının öğlen saatlerinde verildiğini belirten Cingil, "Bu kadar beklemesi normal değil. Bir oyalama yapıldı. Biz karar verilmeden anladık ki bir itiraz var. Talimat yargısıdır bu" dedi.