Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Erencan Yardımcı Eyüpspor transferi

Süper Lig'in ara transfer döneminin son saatlerinde yapılan Erencan Yardımcı, Eyüpspor transferi sosyal medyada gündem oldu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4.2 milyon TL'ye transfer etti. Bu transfer sosyal medyada büyük ses getirirken Erencan Yardımcı ismi de çok kez araştırıldı. Peki, Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Erencan Yardımcı, 4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşındaki Erencan, sağ ayaklı, 1.88 metre boyunda ve forvet bölgesinde görev yapıyor.

Kariyerinde bir kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç golcü, Süper Lig'de hiç görev almadı. 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye U19 Ligi'nde 3 gol ve 3 asistle oynama başarısı gösterdi.

Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun güncel piyasa değeri 100 bin Euro.

EYÜPSPOR TRANSFERİ

Transferin son gününde Galatasaray, Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a 4.2 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Transferin KAP'a bildirilmesinin ardından sosyal medyada taraftarlardan yoğun tepki geldi. Eyüpspor cephesinden ise konuyu Asbaşkan Fatih Kulaksız değerlendirdi. Kulaksız, ''Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcu. Bizde 2. Lig kırmıza grupta lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz.'' ifadelerini kullandı.