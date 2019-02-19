SAKARYA (AA) - Erenler ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SL 2209 plakalı otomobil, Pirahmetler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Korucuoğlu'na (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korucuoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.