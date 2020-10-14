rgene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in sağlık durumunu merak edenler Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kaç yaşında, Rasim Yüksel kimdir? Korona mı oldu? başlığıyla internetten bilgi almaya devam ediyor. Herkesin sıkça arattığı bu soruların cevapları haberimizde...

ERGENE BELEDİYE BAŞKANI RASİM YÜKSEL KAÇ YAŞINDA, RASİM YÜKSEL KİMDİR?

10 Ocak 1966 yılında Velimeşe’de doğan Rasim Yüksel, evli ve iki çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini Velimeşe’de, lise eğitimini Çorlu Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümü’nde tamamladı. Yüksel İnşaat Ltd. Şti’nin şirketinin sahibidir.



1992 yılında CHP ile birlikte siyasete aktif olarak katıldı. Üç dönem Velimeşe Belde Başkanlığı görevini yaptı. 2009 yerel seçimlerinde CHP Velimeşe Belediye Başkanı seçildi. Ayrıca, 2 kez spor kulübü başkanlığı ve okul aile birliği başkanlığı görevlerini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinde de Ergene Belediye Başkanı seçildi. Rasim Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’den Tekirdağ İli, Ergene İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

KORONA MI OLDU?

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.

Ergene Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için” denildi.