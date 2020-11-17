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  3. Ergene Velimeşesepor, 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı!

Ergene Velimeşesepor, 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ergene Velimeşespor'da 7 futbolcunun ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ergene Velimeşesepor, 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ergene Velimeşespor'da 7 futbolcunun ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Ergene Velimeşespor oyuncularına Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

7 futbolcu ile 1 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, sonuçları pozitif çıkan futbolcular ile personelin 14 gün karantina altına alındığı ve tedavilerinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor."

Onur Çelik
Spor Editörü


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