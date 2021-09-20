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Ergimek ne demek, TDK'ya göre Ergimek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ergimek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ergimek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ergimek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ergimek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ergimek ne demek, TDK'ya göre Ergimek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ergimek ne demek? Ergimek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ergimek kelimesi. Peki ergimek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ergimek nedir, ergimek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ergimek kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ergimek kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ERGİMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ergimek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ergimek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcaklığı artırılmak yoluyla bir cisim katı durumdan sıvı duruma geçmek, zeveban etmek

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