Ergon Hyseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergon Hyseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergon Hyseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergon Hyseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergon Hyseni 18 Ocak 1994 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergon Hyseni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ergon Hyseni'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ergon Hyseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergon Hyseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergon Hyseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergon Hyseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında KF Vitia

1 Temmuz 2019 yılında KF Ferizaj

12 Ağustos 2020 yılında KF Arbëria

1 Temmuz 2021 yılında KF Ferizaj

Ergon Hyseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergon Hyseni şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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