Ergün Yıldırım, İBB'nin kızına mobbing yaptığını iddia etti

Profesör Doktor Ergün Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kızına mobing yaptığını ileri sürdü.

İŞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Profesör Doktor Yıldırım paylaşımında "Kızım İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde çalışıyor. Israrlı karşı çıkmama rağmen İmamoğlu'na oy verdi. Ama İmamoğlu geldiğinden beri işini değiştirip farklı yerlere gönderiyorlar. Çocuk gelişimi mezunu ve sosyal hizmetlerde çalışıyordu. Şimdi de süt dağıtacaksın, Cumartesi günleri de çalışacaksın deniliyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZA İŞ BULMAK KOLAY DEĞİL, ALLAH'TAN KORKUN"

Ergün Yıldırım ayrıca "Biz maaşlı memur insanlarız. Kızımın tazminatını verip yol gösterebilirsiniz. Mobbing uygulamanın manası nedir? Biz güçsüz insanlarız. Ne zenginiz, ne oligarşilerdeyiz ne de devlet tepesindeyiz. Çocuklarımıza iş bulmak da kolay değil. Allahtan korkun!" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU GELDİĞİNDE KIZIMIN MAAŞINDA DA İNDİRİM YAPTILAR"

Prof. Dr. Ergün Yıldırım "İmamoğlu geldiğinde maaşında da indirim yaptılar epeyce bir. Bu şahsi meseleni memleket meselesi yapmak değil. Bu, bu ülkede kadın hakları ve adalet diye bağırarak gelenlerin gücü yeten üzerinde yaptıkları adaletsizlik ve mobbingdir. Keşke kamuoyuna açıklamak zorunda olmasaydım" diyerek yaşanan mobbing hareketini duyurdu.

ERGÜN YILDIRIM KİMDİR?

Ergün Yıldırım 1965 yılında Elazığ’da dünyaya gelmiştir.

Köşe yazarlığı yaptığı Yeni Şafak'ta Ergün Yıldırım'dan şöyle bahsediliyor.

"İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, kitap Dergisi ve Yeni zemin gibi dergilerin yayınlanmasında katkıda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din anlayışının Sosyolojisi, Akif’in Leylası, Simurgun Kanatları, Öznenin Ölümü gibi kitapları yayınlandı. Ülke TV ve TV Net’te programlar yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde dekanlık yaptı. Halen aynı fakültede hocalığa devam ediyor."