Ergys Peposhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergys Peposhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergys Peposhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergys Peposhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergys Peposhi 26 Ağustos 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergys Peposhi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ergys Peposhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ergys Peposhi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergys Peposhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergys Peposhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ergys Peposhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergys Peposhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında KF Laçi U19

13 Eylül 2019 yılında KF Elbasani

1 Ekim 2020 yılında FK Kukësi

26 Ocak 2022 yılında KF Teuta

30 Haziran 2022 yılında FK Kukësi

Ergys Peposhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergys Peposhi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ergys Peposhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.