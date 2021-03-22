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  3. Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun özel yaşamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan başarılı oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

MÜGE YAZICIOĞLU KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Müge Yazıcıoğlu , 69 yaşındaki tiyatro oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu, 14 Şubat 1997’de senesinde hayatını birleştirdi. Çift geçtiğimiz yıllarda 20 yılı aşkın evliliklerini kutlamasıyla halen daha mutlu evlilik sürdüklerini gözler önüne sermişti. Müge Yazıcıoğlu ekranlardan uzakta hayat sürüyor bu neden internet üzerinde hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

Erhan Yazıcıoğlu'nun eşi kimdir? Müge Yazıcıoğlu nereli, kaç yaşında?

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Liseden mezun olduktan sonra üniversite ye devam etmeyip, 1971 yılında henüz 17 yaşında iken babasının itirazlarına rağmen İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak işe başladı.

Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Evli mi?Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Evli mi?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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