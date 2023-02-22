Erhun Obanor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhun Obanor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erhun Obanor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erhun Obanor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erhun Obanor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhun Obanor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erhun Obanor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhun Obanor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erhun Obanor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erhun Obanor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erhun Obanor 5 Eylül 1995 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erhun Obanor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erhun Obanor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erhun Obanor'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erhun Obanor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erhun Obanor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Erhun Obanor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erhun Obanor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında COD United FC

30 Kasım 2013 yılında BJ FA

1 Mart 2014 yılında Bendel Ins.

1 Mart 2015 yılında Abia Warriors

30 Kasım 2015 yılında Bendel Ins.

31 Aralık 2015 yılında BJ FA

15 Ocak 2016 yılında Club Africain

2 Şubat 2016 yılında BJ FA

7 Nisan 2016 yılında MFM FC

1 Temmuz 2016 yılında BJ FA

17 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2017 yılında Gr. Fürth II

8 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

17 Ağustos 2019 yılında FK Kukësi

2 Ekim 2020 yılında KF Laçi

4 Ağustos 2021 yılında NK Istra

4 Ocak 2022 yılında PAEEK Kyrenia

30 Haziran 2022 yılında NK Istra

17 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Erhun Obanor kimdir

Erhun Obanor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erhun Obanor şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BJ Foundation Academy, United FC Lagos

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Erhun Obanor nereli

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