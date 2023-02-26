Eric Bocoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bocoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Bocoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Bocoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Bocoum 10 Mart 1996 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Eric Baboue Bagnama Bocoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Bocoum Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Eric Bocoum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 9 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Bocoum'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Bocoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Bocoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Bocoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Bocoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Mounana

9 Kasım 2021 yılında Gol Gohar

22 Şubat 2022 yılında Istiqlol

30 Haziran 2022 yılında Gol Gohar

Eric Bocoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Bocoum şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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