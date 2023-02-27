Eric Brandenburger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Brandenburger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Brandenburger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Brandenburger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Brandenburger 8 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Brandenburger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Eric Brandenburger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 24 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Eric Brandenburger'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Brandenburger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Brandenburger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Brandenburger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Brandenburger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken U19

1 Temmuz 2016 yılında St. Kickers U19

24 Temmuz 2017 yılında Vict. Rosport

Eric Brandenburger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Brandenburger şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eric Brandenburger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Canach, FC Swift Hesperingen (bis 2014), 1.FC Saarbrücken (2014-2016), Stuttgarter Kickers (seit 2016)

Lüksemburg U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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