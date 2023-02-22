Eric Dufegha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Dufegha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Dufegha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eric Dufegha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eric Dufegha 28 Aralık 1992 tarihinde Yenogua şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eric Dufegha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N-28 Global Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Eric Dufegha'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eric Dufegha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eric Dufegha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Kanemi Warriors
20 Ocak 2018 yılında Katsina Utd.
1 Ocak 2020 yılında FC Heartland
18 Nisan 2021 yılında Wikki Tourists
Eric Dufegha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eric Dufegha şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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