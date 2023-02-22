Eric Dufegha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Dufegha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eric Dufegha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eric Dufegha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.