Eric Ekpere Oguocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Ekpere Oguocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Ekpere Oguocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eric Ekpere Oguocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eric Ekpere Oguocha 8 Ekim 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eric Ekpere Oguocha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Ekpere Oguocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Ekpere Oguocha'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eric Ekpere Oguocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eric Ekpere Oguocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ifeanyi Ubah
22 Eylül 2021 yılında Plateau United
Eric Ekpere Oguocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eric Ekpere Oguocha şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.