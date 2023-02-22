Eric Hunal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Hunal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Hunal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Hunal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Hunal 21 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Hunal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Hunal'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Hunal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Hunal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Hunal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Hunal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Eric Hunal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Hunal şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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