Eric Kwakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Kwakwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Kwakwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Kwakwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Kwakwa 21 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Kwakwa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Xzire yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 2 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Eric Kwakwa'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Kwakwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Kwakwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Kwakwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Kwakwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2017 yılında Víkingur Ó.

31 Aralık 2017 yılında Medeama

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2021 yılında Aduana Stars

Eric Kwakwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Kwakwa şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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