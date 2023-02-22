Eric Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Larsson 15 Temmuz 1991 tarihinde Gävle şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Larsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Eric Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Larsson'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eric Larsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/larssoneric/

Eric Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eric Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Gefle

1 Ocak 2013 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2018 yılında Malmö FF

16 Ağustos 2022 yılında OFI Girit

Eric Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Larsson şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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