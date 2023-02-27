Erick Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Gonzales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Gonzales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Gonzales 11 Nisan 1996 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Erick Paul Gonzales Aponte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Gonzales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Erick Gonzales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erick Gonzales'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Gonzales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paul.g11/

Erick Gonzales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Gonzales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erick Gonzales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Gonzales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dep. Coopsol

15 Ocak 2020 yılında Chavelines

23 Temmuz 2020 yılında Cusco FC

12 Şubat 2022 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Erick Gonzales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Gonzales şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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