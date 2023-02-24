Eridon Qardaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eridon Qardaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eridon Qardaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eridon Qardaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eridon Qardaku 10 Ağustos 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eridon Qardaku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eridon Qardaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eridon Qardaku'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eridon Qardaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eridon Qardaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eridon Qardaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eridon Qardaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

Eridon Qardaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eridon Qardaku şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Eridon Qardaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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