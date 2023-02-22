Erik Biegon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Biegon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Biegon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Biegon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Biegon 29 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Biegon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Biegon'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Biegon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Biegon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Biegon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Biegon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında SK Slavia U17

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag B

15 Şubat 2023 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Erik Biegon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Biegon şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Dolní Benešov (2012 - 2015)FC Hlučín (2015 - 2019)MFK Karviná (2019 - 2020)SK Slavia Praha (2020 - 2022)

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