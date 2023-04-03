Erik Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Morales 23 Temmuz 2004 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Erik Joshua Morales Bustamante şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Morales Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına - tarihinde katılmıştır. Erik Morales'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Morales şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 104 numaralı formayı giymektedir.
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