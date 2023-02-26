Erik Viveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Viveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Viveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Viveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Viveros 22 Ocak 1996 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Erik Dalín Viveros Acosta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Viveros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Viveros'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Viveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Viveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erik Viveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Viveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2012 yılında LDU Quito U20

1 Aralık 2013 yılında LDU Quito B

15 Mart 2016 yılında Audaz Octubrino

31 Aralık 2016 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito

29 Ocak 2022 yılında Santo Domingo

12 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Erik Viveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Viveros şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.