ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?

Dünya son yıllarda bulaşıcı ve ölümcül hastalıklardan başı bir türlü beladan kurtulamıyor. 2019 yılında meydana çıkan milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan covid 19 hastalığından sonra şimdi de yine bulaşıcı ve ölümcül olan ERİS varyantı ile sıkıntılar yaşanmaya başlandı, Peki ERİS varyantı nedir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur? İşte detaylar.

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ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Türkiye’de ilk vaka 15 Mart 2020'de görülen Koronavirüs adı verilen ölümcül virüs, sürekli mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ediyor.

Eskisi kadar öldürücü olmasa da sürekli evrim geçirerek mutasyona uğrayan bu hastalık Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron ve son olarak ERİS varyantı olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklandı.

Hastalığın hızlı yayılmasıyla bazı avrupa ülkelerinde maskelerin takılmasını zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda günlerdir, ERİS varyantının Türkiye'ye ulaşıp ulaşmadığı da merak ediliyordu.

KÖTÜ HABERİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantı Eris'in 9 kişide tespit edildiğini eski adı twitter olan X hesabından duyurdu.

9 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.

"TEMASLI AYNI İLDELER"

Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi.

"KRONİK HASTALARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız"

ERİS VARYANTI NEDİR?

Eris varyantı, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türüdür. İlk olarak 17 Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayılmıştır.Eris varyantı, spike proteininde 3 mutasyona sahiptir. Bu mutasyonlar, virüsün insan hücrelerine daha kolay bağlanmasına ve bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris varyantını 19 Temmuz 2023'te izlenen varyant (Variant Under Monitoring-VUM) olarak belirlemiştir. Bu, virüsün henüz endişe verici bir varyant olarak sınıflandırılmadığı, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Covid-19 varyantlarında görülen belirtilere benzerdir. Bunlar arasında ateş, öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık ve tat veya koku kaybı yer alır. Eris varyantı ile mücadele etmek için mevcut aşılar ve tedaviler etkili olabilir. Ancak, virüsün aşılara ve tedavilere karşı direnç geliştirme olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Eris varyantının yayılmasını önlemek için maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve ellerini sık sık yıkamak gibi önlemlerin alınması önemlidir.

ERİS VARYANTININ OLASI RİSKLERİ

Daha bulaşıcı olabilir,
Aşılara karşı daha dirençli olabilir,
Daha şiddetli hastalıklara neden olabilir,

ERİS VARYANTINDAN NASIL KORUNUR?

Aşı olun
Maske takın
Sosyal mesafeyi koruyun
Ellerinizi sık sık yıkayın

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ

Ateş
Öksürük
Yorgunluk
Baş ağrısı
Kas ağrısı
Boğaz ağrısı
İştahsızlık
Tat veya koku kaybı

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