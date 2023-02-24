Erjon Vucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjon Vucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erjon Vucaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erjon Vucaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erjon Vucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjon Vucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erjon Vucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erjon Vucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erjon Vucaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erjon Vucaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erjon Vucaj 25 Aralık 1990 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erjon Vucaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Erjon Vucaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erjon Vucaj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erjon Vucaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erjon Vucaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Erjon Vucaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erjon Vucaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2008 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2012 yılında KF Skënderbeu

1 Ağustos 2012 yılında KF Laçi

12 Ağustos 2014 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2015 yılında KF Laçi

10 Temmuz 2015 yılında Flamurtari FC

12 Ağustos 2015 yılında KF Tirana

10 Ocak 2017 yılında KF Laçi

27 Ağustos 2017 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2018 yılında FC Luftëtari

17 Ağustos 2018 yılında FC Drita

13 Ocak 2022 yılında FK Decic Tuzi

Erjon Vucaj kimdir

Erjon Vucaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erjon Vucaj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Erjon Vucaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Erjon Vucaj nereli

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