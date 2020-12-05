Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlılar serbest bırakıldı! Şehit eşi Bakan Soylu'ya seslendi

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta araçlarıyla seyir halinde bulunan narkotim ekibine 18 Temmuz'da silahla ateş açılmış araçta bulunan polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Yaralı polis Yunus Nacar kuratırlmış, polis memur Erkan Gökteke ise şehit düşmüştü.

Düzenlenen operasyon sonucunda Serdar Balta ile 18 yaşından küçük Oğuzhan Işık, ve Kadir Aktar gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu. Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli Reis Begeç'in 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

75 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNAN ŞAHIS ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Bugün görülen davada, 18 yaş altı olduğu iddia edilen zanlılardan Kadir Aktar, Oğuzhan Işık ve Reis Begeç çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılandı.

Şehit eşi Cemile Gökteke davaya katılarak, zanlıların ilk çıktıkları dava ile bugün yapılan davada aynı ifadeleri vermediklerini, suçsuzluklarının kanıtlanmamasına rağmen serbest bırakıldıklarını belirtti.

Dava sonucunda Kadir Aktar'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, Oğuzhan Işık ve 75 ayrı suçtan kaydı bulunan Reis Begeç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlılardan Serdar Balta'nın ise 18 yaşından büyük olması sebebiyle davası 16 Şubat'ta görülecek.

ŞEHİT EŞİ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YA SESLENDİ

Şehit eşi Cemile Gökteke, verilen kararın ardından sosyal medyada sesini duyurmaya çalışarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.

Şehit eşi Gökteke paylaşımında şe ifadelere yer verdi:

"Sayın bakanım Süleyman Soylu, 18 Temmuz'da şehit eşimin cenazesine geldiğinizde, sizin gözünüzün içine bakarak tek talebim 'Nolur çıkmasınlar hak ettikleri cezayı alsınlar' demek oldu. Siz bana söz vermiştiniz 'Asla çıkmayacaklar hak ettiklerini bulacaklar' diye. Peki sizce hak ettikleri 5 ay mı? Adalet talep ediyorum, süreç devam ettiği sürece dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsade etmeyin"