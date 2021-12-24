Erkan Gül metaverse kavramına dikkat çekti: Dünya dijitalleşecek, dönüşecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Vizyoner'21 Zirvesi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda iş insanlı ile davetlinin katıldığı zirvede, İcra Kurulu Başkanı olan Pendikli sevilen iş insanı Erkan Gül de bir konuşma gerçekleştirdi.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının başında konukları selamlayan Erkan Gül, “Geçmişten aldığımız tecrübeler ile bugünü daha iyi inşa etmeye çalışırken, yarınlarımız için de vizyon katan değerler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle Vizyoner’21 zirvesinde dijitali, iklimi, girişimi ve dönüşümü fark et diyoruz. “ dedi.

İklimsel krizin çarpıcı bir şekilde kendisini gösterdiğini belirten Erkan Gül, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal düzeye yayılan mevcut çok boyutlu krizin en önemli kısmını da iklim krizi oluşturduğunu söyledi.

“DÜNYA DİJİTALLEŞECEK, DÖNÜŞECEK”

Tüm dünyanın en çok kullandığı kelimeler arasında yer alan metaverse kavramının dijital ve sosyal hayatları bir araya getirmeyi vaat ettiğini dile getiren Erkan Gül, “Bir sabah uyanıp, o günün moduna uygun sanal avatarlarımızı giyip, sanal arabalarımıza binip, sanal ofislerimize gidip, yine diğer sanal karakterlerle görüşmek için metaverse dünyasında toplantılar yapabileceğiz. Kısacası dünya daha fazla dijitalleşecek, dönüşecek… MÜSİAD Vizyoner’21 olarak bu değişimin farkına vararak tüm iç görülerimizi bu çerçeve içerisinde oluşturuyoruz. Bu nedenle de Dijitali, Dönüşümü Fark Et diyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Girişimcilik konusuna değinen Gül, “ Genç nüfusumuzun girişimler için büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Büyük veri analitiği, bulut teknolojileri, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve oyunlaştırma alanında işletmelerimizi dönüştürecek girişimleri Exchange sahnemizde yatırımcılarla ve sanayicilerle bir araya getiriyoruz.” diye konuştu.

BEŞ ANA BİLEŞENE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de son 20 yılda teknoloji geliştirme bölgeleri ve ARGE merkezlerinin yanı sıra devletin destek ve teşvikleriyle girişimcilerin unicorn’lara ulaştığını ifade eden Gül,” Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ve katma değer üreten, Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonuyla hareket eden öncü Türkiye için; “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde MÜSİAD olarak bizler de ülkemizi bu yenilikçi alanlarda 2023 hedeflerine taşıyacağımızın yeniden altını çizmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“SİLİKON VADİLERİNİ TOHUMLARINI SAÇMAK İSTİYORUZ”

Vizyoner 21 zirvesini çok katmanlı olarak kurguladıklarını belirten Gül,” Önceki senelerden farklı olarak; belli periyotlar ile 2023 yılına kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Anadolu’muzun belli şehirlerinde silikon vadilerinin tohumlarını saçmak istiyoruz. Yüksek Teknoloji Yüksek Ahlak” mottomuz ile daha güçlü, daha sürdürülebilir, daha üretken ve daha aydınlık bir Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. “Değerlerimizi Fark Et” diyerek medeniyetimizin münevver şahsiyetlerini sizlerle bir araya getiriyoruz. “ dedi.

Gül, konuşmasının sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.