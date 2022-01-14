Erkân Kürkü ne demek, TDK'ya göre Erkân Kürkü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkân kürkü ne demek? Erkân kürkü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkân kürkü kelimesi. Peki erkân kürkü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkân kürkü nedir, erkân kürkü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERKÂN KÜRKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkân kürkü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erkân kürkü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Padişahın vezirlerine giydirdiği kürk

