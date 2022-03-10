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Erkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erkân Minderi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erkân Minderi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erkân Minderi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erkân Minderi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkân minderi ne demek? Erkân minderi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkân minderi kelimesi. Peki erkân minderi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkân minderi nedir, erkân minderi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ERKÂN MİNDERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkân minderi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erkân minderi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ev ve konaklarda seçkin konukların oturması için yapılmış yer minderi

ERKÂN MİNDERİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Odanın mukabil iki cihetinde geniş iki sedir, bunların ortasında büyücek bir erkân minderi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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