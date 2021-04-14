Erkan Oğur, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni türküsünün düzenlemesini yapmasıyla gündeme geldi. Müzisyen Erkan Oğur'un kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde sizler için Erkan Oğur kimdir, nereli, kaç yaşında? Albümleri nelerdir? sorularının yanıtını derledik...

ERKAN OĞUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

17 Nisan 1954 Ankara doğumlu Erkan Oğur 66 yaşındadır. Aslen Elazığlı olan Erkan Oğur müzik dünyasına ilk adımını 4 yaşındayken flüt, cümbüş, bağlama çalarak atmıştır. Oğur'u, müzik konusunda teşvik eden ilkokul müzik öğretmeni, "İlkokulu bitirdiğinde, bizim yöreden çalmadığı saz kalmamıştı." demiştir.

Liseyi Ankara'da bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Ardından eğitim hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliği okuyarak devam etmiştir.

Türkiye'ye müzisyen olmak için dönmüş, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümünü bitirmiştir. Birçok enstrümanı başarılı bir şekilde çalabilecek hale gelen Oğur'un Fretless albümü çıktığı yıl Avrupa'da yılın yaratıcı albümü seçilmiştir.

ALBÜMLERİ NELERDİR?