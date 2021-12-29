Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Sağlık durumu nasıl?

'Paramparça', 'Hanımın Çiftliği', 'Sessiz Fırtına' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede yer alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bu sabah Kavacık Medistate Hastanesi'nde böbrek ameliyatı oldu.

Ameliyatının 1 saat 45 dakika sürdüğü öğrenilen ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz haftalarda da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.