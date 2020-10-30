Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya, yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi, 69 yaşındaki Şerife Petekkaya hayatını kaybetti. Acı haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Petekkaya, iki yıldır alzhemir nedeniyle tedavi gören annesini bu nedenle kaybettiğini belirterek "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastası annesi ve demans hastalığına sahip babası için yaşam tarzını değiştirdiği bilinen oyuncu Petekkaya, Altınoluk'tan 1.5 milyon liraya aldığı villada iki hastabakıcı ile birlikte yaşayan anne ve babası için İstanbul ile Balıkesir arasında mekik dokuyordu.