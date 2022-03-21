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Erkânıharp ne demek, TDK'ya göre Erkânıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erkânıharp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erkânıharp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erkânıharp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erkânıharp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erkânıharp ne demek, TDK'ya göre Erkânıharp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkânıharp ne demek? Erkânıharp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkânıharp kelimesi. Peki erkânıharp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkânıharp nedir, erkânıharp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ERKÂNIHARP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkânıharp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Erkânıharp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre erkânıharp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurmay

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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