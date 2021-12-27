Erkek arkadaşının başka kadınlarla seks yapmasına, "Dışlanmak beni daha da tahrik ediyor" diyerek, herkesin ağzını açık bıraktı!

Hiç kimse aldatılmak ve sevdiği insanın başkasına göz ucuyla dahi bakmasını istemezken, ABD'li Mary'nin itirafları herkesi şaşırttı. Genç kadın, aşkta cinselliğin rolü büyük diyerek, "Aşkta cinselliğin rolü büyük ama, tek eşli olunca tüm büyüsü bozuluyor. Ben tek eşliliğe karşıyım. Erkek arkadaşım başka kadınlarla benim yanımda ilişkiye girerken onları izlemek beni memnun ediyor. Oradan dışlandığımı hissetmek beni daha da tahrik ediyor" ifadelerini kullandı. Canlı yayında herkesin ağzını açık bırakan itiraflar, ABD'li Mary'i çok güldürdü.

"YANIMDA DEĞİLSE MESAJ İSTİYORUM"

Erkek arkadaşının genelde gözü önünde ilişkiye girdiğini söyleyen Mary, bazı zamanlar o ortamda bulunamadığını belirterek, "Bazen yanında olamıyorum ancak, bu defa onlardan video istiyorum. Onları öyle izlemek canlı izlemek kadar keyif vermese de, bu şekilde de tahrik oluyorum" ifadelerine yer verdi.