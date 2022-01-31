Tarihçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBorazan ne demek, TDK'ya göre Borazan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erkek Fatma ne demek, TDK'ya göre Erkek Fatma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Furkan Kızılay'ın sağlık durumu nasıl?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın caniliğini gözler önüne serdi, Avrupa Birliği'ne seslendi!Sosyolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak 2022 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hani takım kazandı? Eleme adayları kim?Hidrür ne demek, TDK'ya göre Hidrür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji'den 52 ile sarı kodlu uyarı! Kar, yağmur, fırtına ne ararsan var!Ekonomist (İktisatçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Erkek Fatma ne demek, TDK'ya göre Erkek Fatma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erkek Fatma ne demek, TDK'ya göre Erkek Fatma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erkek Fatma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erkek Fatma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erkek Fatma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erkek Fatma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erkek Fatma ne demek, TDK'ya göre Erkek Fatma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkek Fatma ne demek? Erkek Fatma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkek Fatma kelimesi. Peki erkek Fatma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkek Fatma nedir, erkek Fatma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ERKEK FATMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkek Fatma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erkek Fatma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek gibi davranışları olan kadın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT