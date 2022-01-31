Erkek Fatma ne demek, TDK'ya göre Erkek Fatma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkek Fatma ne demek? Erkek Fatma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkek Fatma kelimesi. Peki erkek Fatma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkek Fatma nedir, erkek Fatma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERKEK FATMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkek Fatma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erkek Fatma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek gibi davranışları olan kadın

