Erkek Fiş ne demek, TDK'ya göre Erkek Fiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erkek fiş ne demek? Erkek fiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erkek fiş kelimesi. Peki erkek fiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erkek fiş nedir, erkek fiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERKEK FİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erkek fiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erkek fiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Prize sokulan bacaklı elektrik fişi

