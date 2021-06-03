Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5312.02

Meslek Adı : Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları

Meslek Birim Grubu : Öğretmen Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Mesleğiyle ilgili programlama yapmak,

c) Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak,

d) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,

e) Öz bakım becerilerini geliştirmek,

f) İnsan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek,

g) Sosyal gelişimi desteklemek,

h) Bilişsel gelişimi desteklemek,

i) Psiko-motor gelişimi desteklemek,

j) Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak,

k) Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,

l) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimine yardımcı olmak,

m) Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak,

n) Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek,

o) Organizasyon yapmak,

p) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek,

q) Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak,

r) Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek,

s) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olma vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan) mesleği için “5151.02” kod olarak kullanılır iken Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) mesleği için “6310.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı Meslek Kodu “5312.02” olarak belirlenmiştir.

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