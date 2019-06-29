Erken emeklilik için sevindiren gelişme! Tasarı Meclis'e gidiyor...

Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kuruyor. Emeklilik yolunu açacak tasarı Meclis'e gitmeye hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına katılarak dahil edilecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ FIRSAT

SGK’nın mevzuatına göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staj döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Fakat stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının dışında tutuluyor. Bu sebeple staj ve çıraklık süresi, emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.



İKİ İHTİMAL SÖZ KONUSU



Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis’e gelecek. Teklife göre, stajyer ve çırakların erken emekli olması için 2 yol bulunuyor. Birincisi stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilik başlangıcı kabul edilmesi. İkincisi ise staj ve çıraklıkta geçen süreye, askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesi. Sözü edilen 2 kanun teklifinden biri kabul edilir ve yasalaşma imkânı olursa, 2000 yılı öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışan yüz binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.

YARGITAY KARARI VAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 6 Nisan 2016 tarihinde verdiği 2016/481 sayılı kararı (Esas no: 2014/10-454), Almanya’daki gurbetçilere, mesleki eğitim gördükleri dönemde yatırılan zorunlu primlerin sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmesini sağladı. Böylece gurbetçiler, borçlandıkları takdirde daha erken emekli olabiliyor.